Андрей Головачев

Это вопрос задали мне несколько моих подписчиков и френдов

Кто и почему убрал Трубу?

Тут все предельно просто. Трубу убрали по требованию определенных сил на Западе, как только они осознали, что он полностью лег под Портнова, Богдана и Коломойского.

Активность Портнова вызывает жесткую негативную реакцию на Западе. Всем его попыткам отменить закон о люстрации, раскрутить себя за счет уголовного преследования Порошенко и возвратиться в большую политику Запад будет всячески препятствовать.

Поэтому смириться с таким огромным влиянием Портнова на Трубу Запад никак не мог.

Допустить контроль Богдана-Коломойского над руководителем ГБР Запад также не может, так как это вообще могло привести в следующему майдану: ведь Беня не знает никаких ограничений в своих хватательных инстинктах.

Да и Богдан, похоже, тоже та еще штучка!

А Зеленский обоих контролировать не в состоянии. Запад оценил эти риски как существенные

Ну и последнее. Существовала реальная угроза, что Труба, под умелым руководством Портнова, начнет расследовать дела евромайдана.

А это могло подставить под удар самое главное - символы евромайдана и показать в неблаговидном виде деятельность некоторых его участников.

Допустить такое Запад никак уже не мог, так как легитимность всей каденции Порошенко могла быть поставлена под сомнение.

Поэтому западные спецслужбы сделали записи Трубы, поставили ОП перед фактом и, видимо, серьезно поговорили.

Компромисс был найден на следующих условиях:

1. Зеленскому дают право протащить через свое большинство в комиссии своего нового руководителя ГБР



2. В ответ Зеленский согласился перевести всех следователей, кто вел дела евромайдана, из прокуратуры в ГБР без конкурса. Это гарантированно обеспечит сохранность всей мифологии евромайдана.

Так как люди Коломойского отказались снимать Трубу, то недостающие голоса, разумеется, дали соросята из Голоса.

Вот, собственно, и вся история.

И последнее. Новый руководитель,как и Труба, также ляжет под офис Президента и очень быстро

Почему?

Потому что у нас такие поведенческие стандарты.