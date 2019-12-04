АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба " Укртранснефти ".

Отмечается, что подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.

Документ подписали генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко и вице-президент ОАО "Транснефть" Сергей Андронов в рамках Международной конференции "Энергетика в 21 веке" (г. Загреб, Республика Хорватия).

Как сообщается, базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов, отметили в "Укртранснафте".

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов "Укртранснафти", - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2019 года Россия прекратила транзит своей нефти через Украину в связи с ее загрязнением. Загрязненная российская нефть, попадая на нефтеперерабатывающие заводы, наносила убыток и вызывала поломки оборудования. Из-за приостановки транзита российская "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" компенсацию в размере 3,5 млн евро.