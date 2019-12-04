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|Украина и Россия продлили договор на транзит нефти на десять лет
|04.12.2019 09:22
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АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба "
Отмечается, что подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.
Документ подписали генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко и вице-президент ОАО "Транснефть" Сергей Андронов в рамках Международной конференции "Энергетика в 21 веке" (г. Загреб, Республика Хорватия).
Как сообщается, базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов, отметили в "Укртранснафте".
Напомним, что в апреле 2019 года Россия прекратила транзит своей нефти через Украину в связи с ее загрязнением. Загрязненная российская нефть, попадая на нефтеперерабатывающие заводы, наносила убыток и вызывала поломки оборудования. Из-за приостановки транзита российская "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" компенсацию в размере 3,5 млн евро.