Ежегодно 4 декабря в Украине отмечают один из самых почитаемых религиозных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя заключать церковные браки, шить и убирать в доме. А незамужние девушки в этот день гадают на своего суженого.

История праздника

Согласно Писанию, в Назарете жила бездетная пара – праведные Иоаким и Анна. Они много времени провели в молитвах о рождении ребенка, при этом дав обет, что дитя посвятит себя служению Богу. В итоге ребенок родился. Девочку назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители привели Марию в Иерусалимский храм, где она и осталась посвящать себя служению Богу.

В храме Марию встретил первосвященник (по преданию, это был Захария, будущий отец Иоанна Предтечи). Родители поставили Марию на первую ступень лестницы, которая вела ко входу в Храм. Отмечается, что девочка бегом поднялась на пятнадцать ступеней не оборачиваясь назад и не зовя своих родителей, как это обычно делают дети. После этого первосвященник по внушению свыше ввел Деву Марию в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.

В храме Мария изучала Писание, молилась и занималась рукоделием. Согласно Протоевангелию Иакова, в храме Мария находилась до 12 лет, когда по указанию ангела священник Захария устроил смотр женихов, на котором по чудесно расцветшему посоху в мужья Марии был выбран вдовец Иосиф.

Молитвы Богородице, которые стоит прочитать 4 декабря

Благодарственная: "Восхваляю Тебя, Великая, и славлю имя Твое. Сжалься над нами, грешными и недостойными, не оставляй нас без покрова Своего. Во власти Твоей каждый ныне живущий, и всякий нуждается в помощи Твоей незримой. Благодарю Тебя, Милостивая Заступница душ людских, за счастье ежечасное, за помощь и любовь великую. Славься, Великая, Славься. Аминь". Молитва с просьбой о помощи в скорби и беде: "Царица моя Преблагая, Надежда моя и Пристанище, скорбящих веселье, брошенных Поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне, немощному, обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь".

Традиции и особенности празднования

На праздник в церквях начинается подготовка к Рождеству, проводятся торжественные Богослужения. На праздник также рекомендуется помянуть усопших. Издревле люди верили, что в этот день Господь позволяет душам усопших навестить своих близких.

Ранее на Введение во храм начинался сезон катания на санях. Первыми катались молодожены, которые были обвенчаны церковью. В семьях молодых родственники собирались за столом, после чего помогали украшать сани, запряженные тройкой лошадей. Следом за молодоженами отправлялся так называемый поезд с родственниками, которые веселились, пели песни и прославляли семейную пару.

В этот день девушки проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов или то место, куда они перейдут жить после свадьбы.

Хозяйки в день праздника посыпали коров льняными семенами, смазывали вымя маслом и кормили скот киселем. Такой обряд помогал увеличить надои и защищал скот от болезней.

На праздник принято ходить в гости. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.

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