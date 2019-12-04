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Нет времени и идей: Пристайко заявил, что закон об особом статусе Донбасса просто продлят
04.12.2019 09:59

Верховная Рада не будет в ближайшее время рассматривать законопроект об особом статусе оккупированного Донбасса.

Нет времени и идей: Пристайко заявил, что закон об особом статусе Донбасса просто продлят

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита на саммит Североатлантического альянса (НАТО), передает РБК-Украина.

"Придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса, - ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров "нормандского формата", до которой осталась действительно неделя", - уточнил Пристайко.

Он отметил, что парламент будет вынужден пойти на это в виду многих причину, в первую очередь из-за нехватки времени на подготовку нового закона.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время саммита в нормандском формате 9 декабря Украина не должна идти на уступки в некоторых направлениях. Об этом сообщила Европейская Правда

По его словам, это не новое решение и об этом ранее упоминал украинский руководитель Владимир Зеленский. Министр добавил, что так называемой красной линией является отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной Властью на оккупированных территориях. 

"Для нас красная линия - это изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты.

 

Граница на временно неподконтрольной территории Донбасса должна быть украинской и нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее.

 

Об этих красных линиях уже говорил президент и у нас ничего не поменялось", - сказал Пристайко. 

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