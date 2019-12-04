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|Стерненко, который убил человека, стал студентом - права человека готовится защищать
|04.12.2019 10:55
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Скандальный одесский праворадикал Сергей Стерненко, который убил человека и до сих пор на свободе, стал студентом Института международных отношений КНУ им Шевченко. Об этом он сообщил в Facebook.
Стерненко поступил в магистратуру по международному праву, направление специализации - международная защита прав человека.
Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.