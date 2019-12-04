Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что больше только украинский работает в сфере торговли. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "В какой отрасли в Украине работает более только людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Милованов. Он также добавил, что меньше людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек. Украинцев заставят работать по-новому. Как стало известно "Стране", правительство спешно подговорило новый вариант Трудового кодекса, который может быть вынесен на Кабмин уже на этой неделе, после чего его подадут в парламент. Далее документ якобы планируется принять по ускоренной процедуре (специально для этого его даже сократили, оставив вместо более чем 130 статей только 99, как того требует регламент). При этом сам законопроект пока мало кто видел – его нет ни на сайте МЭРТ (которое якобы является разработчиком), ни на сайте Минсоцполитики. "Хотя такие проекты должны проходить общественное обсуждение, которое обычно длится месяц, а по-хорошему – еще и профильную экспертизу", – говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Стране" удалось найти текст законопроекта. И после его прочтения становится понятно – турборежим и строгую секретность власти включили не зря. Через парламент рассчитывают провести ряд скандальных норм, которые вряд ли понравятся общественности. К примеру, планируется урезать больничные и пересмотреть отпуска, упросить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий – беременных и матерей в декретном отпуске, специалистов предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов и др. В новой трудовой реальности от главы МЭРТ Тимофея Милованова, который является главным идеологом проекта, не нашлось места также профсоюзам. "По сути, украинцам предлагают трудовое рабство. Нынешний Трудовой кодекс и так на практике часто не выполняется. Но он является для граждан некой соломинкой, за которую в трудной ситуации можно ухватиться. Теперь же забирают и ее", – отмечает аналитик института Grouford Алексей Кущ. В то же время исполнительный вице-президент Конфедерации профсоюзов Алексей Мирошниченко считает, что действующий КЗоТ "слишком социальный" и даже "социалистический". И он якобы связывает бизнес по рукам, не позволяя развиваться. Строгое украинское трудовое законодательство, по его словам, отпугивает также иностранных инвесторов. Впрочем, Мирошниченко признал: с ними при разработке скандального законопроекта власти тоже не советовались. Не исключено, что советовались с "иностранными инвесторами", которых собираются привлечь сужением прав наемных работников. "На прошлой неделе диким темпом развивались закулисные терки правительства Зеленского по введению рабства в Украине. Срочно, по указанию Зеленского, некто Милованов ставит задачу своим шестеркам написать текст нового Трудового Кодекса (звучит как проект закона о труде). Шестерки от Милованова делают перевод подсунутого им в МВФ текста. Этот текст Милованов шлет в МинСоц с требованием (от имени президента) стать официальными авторами проекта, где в переходных положениях вообще отменяют профсоюзы! МинСоц (к чести министрессы), прочитав это, категорически отказался это подписывать! Тогда Милованиов решает, что пусть его МинЭкономики это сделает. Но! Сотрудник, которому дали текст... написал докладную, в которой речь шла о том, что он не готов ставить свою подпись под тем, что перечеркивает надцать статей Конституции! Тогда Милованов дает этот текст какому-то в.о. ГосСекретаря МинЭкономики. Тот вообще ни в зуб ногой в этих темах. Ставит подпись, и теперь уже за авторством Минэкономики проект рассылают по министерствам на согласование. На этот раз Минсоц нагибают, и Минсоц умывает руки... авторство ж не их. Они визируют. Минюст еще определенное время решал, как поставить подпись под тем, что противоречит Конституции. Текст Милованова состоит из 99 статей. Весь Трудовой Кодекс они уместили в 99 статей! Где только в одной статье косвенно упоминается право на коллективную защиту трудовых прав! В переходных положениях отменяют закон о профсоюзах", – описывает на своей странице в Facebook интриги вокруг нового законопроекта известный политолог и правозащитник Михаил Чаплыга. Новый законопроект от Кабмина официально нигде не опубликован. В профильных группах гуляют несколько его вариантов. И все их эксперты, с которыми пообщалась "Страна", называют "неофициальными" и дают посмотреть "строго по секрету", однако, эти версии похожи между собой, за исключением разве что количества статей – в паре вариантов их 130-135, а в одном - 99. Как пояснили эксперты, текст подсократили, чтобы провести его в парламенте по сокращенной процедуре голосования. "В сети появился проект Трудового Кодекса, якобы разрабатываемого под руководством Милованова. Если данный проект настоящий, то Юлия Владимировна и Петр Алексеевич могут больше не заказывать социологию СН. Ее просто не будет. Самое интересное, никто не сможет внятно ответить, зачем разрешать увольнять беременных женщин, людей на больничном и т. д. Вот просто так надо, и всё", - написал в своем Telegram народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский. Даже беглого прочтения законопроекта довольно, чтобы понять, почему его не торопятся выносить на всеобщее обозрение. Так, украинцам, по сути, предлагают перейти на работу по трудовым договорам. Они могут быть краткосрочными или бессрочными, с нефиксированым рабочим временем, ученические и т. д. То есть получается, что в Украине хотят реализовать американскую модель, когда каждый работник оговаривает определенные условия и зарплату для себя. Работодатель также может сколько угодно держать сотрудника на "коротком" трудовой договоре, то есть постоянно – под угрозой потери рабочего места. Что особенно удобно, скажем, в случае с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста, которых можно будет в любой момент выставить за дверь. Срочный договор не более чем на пять лет предлагается заключать с учителями, журналистами, членами набсоветов и топ-менеджерами компаний, а также "при переводе работника на работу к другому работодателю". Будут и более короткие договоры – до двух месяцев. И их работодатели вообще смогут разрывать по любой причине (даже если она не связана с профессиональной), уведомив работника об увольнении за три дня. Точно так же просто работодатели смогут разрывать сезонные трудовые договоры, действительно без веских причин. Ноу-хау от Милованова – некие договоры с нефиксированным рабочим графиком. Нагрузка на специалиста, по сути, может быть любой. Норма о 8-часовом рабочем дне в проекте есть, но лишь как ориентир – указано, что это "нормальная" продолжительность рабочего дня, но могут быть и сверхурочные. Указано, что отдых между сменами должен составлять не менее 12 часов, то есть, законным будет считаться 12-часовой рабочий день. Единственное ограничение – "ненормированных" договоров у работодателя должно быть не больше 10% от общего количества. Также работодатели смогут разрывать трудовые договора до истечения срока их действия. К примеру, компания сможет указать на дверь сотруднику, которому "на основании медицинского заключения работа противопоказана". Также не действует (или временно не действует) договор, скажем, на время учебы работника. В законопроект вписан целый список причин, которые позволят работодателям быстро и без лишней волокиты увольнять людей. Один из пунктов, к примеру, это увольнение по "собственной инициативе работодателя". Для этого не нужно долго объяснять причины, довольно просто уведомить работника за 15 дней (если до этого он трудился на этом месте до шести месяцев) или 30-90 дней (если стаж от полугода до 10 лет). Далее в проекте следует интересная формулировка: "сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией". То есть реально выставить сотрудника за дверь хотя в тот же день, просто нужно дать ему немного денег. Напомним: сейчас по ТК об увольнении или сокращении должны предупреждать не меньше чем за два месяца, а при увольнении по причинам, не зависящим от работника, ему причитается двойной должностной оклад. Если работник откажется подписываться под такими кабальными условиями, работодатель может только на этом основании разорвать договор в одностороннем порядке. Чтобы уволить работника "по причине", искать таковую тоже долго не придется. Так, довольно нарушения условий трудового договора более двух раз за полгода. Одной из таких причин может быть неявка на работу "по причине временной нетрудоспособности", то есть из-за длительной болезни (от 4 месяцев). Аргумент для увольнения также – неявка на работу более 10 дней. Есть риски и для категорий работников, который сейчас защищены законом от увольнения. К примеру, женщины в декрете могут остаться без работы "в связи с ликвидацией или реорганизацией" предприятия, а по этой схеме, как рассказывает Ростислав Кравец, многие предприятия и сейчас проводят массовые сокращения – заявляют о якобы реорганизации, меняют название должности и оставляют человека без работы. Общегосударственных праздников хотят оставить только девять: 1 января (Новый год), 25 декабря и 7 января (Рождество), 8 марта, 1 и 9 мая, 28 июня (День Конституции), 24 августа (День независимости), 14 октября (День защитника Украины). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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