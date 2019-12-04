Прямо сейчас горит дом-памятник архитектуры на Троицкой, 25.

Как сообщают очевидцы, в окне третьего этажа видно пламя. На месте ЧП много дыма. В ГСЧС происшествие пока не комментируют. Передаёт ДУМСКАЯ.

Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

ОБНОВЛЕНО В 11:00. Как передает корреспондент «Думской», на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

ОБНОВЛЕНО В 11:10. Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.

ОБНОВЛЕНО В 11:16. Горят помещения колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Внутри еще остаются студенты.

ОБНОВЛЕНО В 11:18. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

ОБНОВЛЕНО В 11:21. В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги. «Все произошло неожиданно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания», — рассказал нам один из биологов.

ОБНОВЛЕНО В 11:24. По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания, в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 700 м. кв. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.

ОБНОВЛЕНО В 11:25. Из-за пожара троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 7, 9 и 14 не функционируют, троллейбус №10 идет только до вокзала

Фото — «Думская» и Anna Pokas





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