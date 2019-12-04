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Пранкеры звонят "слугам" от имени Зеленского и Богдана в прямом эфире
04.12.2019 12:48

Пранкеры звонят депутат от "Слуги народа" Давиду Арахамии и Александру Дубинскому от имени президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

 

Пранкеры звонят "слугам" от имени Зеленского и Богдана в прямом эфире

Об этом нардепы рассказали в куллуарах Рады. Трансляцию вел телеканал НАШ.

"Нам уже несколько раз сегодня звонили пранкеры от имени Владимира Зеленского и Андрея Богдана.

 

Вот Давид, как человек более рассудительный, видите как с ними говорит.

 

Я с ними говорю чуть по-другому. Мне не звонят после этого", - сказал Дубинский с улыбкой.

Арахамия в свою очередь отметил, что пранкеры пользуются функцией подмены номера.

"Они используют подмену номера, но без подделки голоса...

 

Примитивная попытка - техническая подмена номера, а дальше непонятная адженда (план действий - прим. ред.)", - сказал нардеп.

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