Пранкеры звонят депутат от "Слуги народа" Давиду Арахамии и Александру Дубинскому от имени президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом нардепы рассказали в куллуарах Рады. Трансляцию вел телеканал НАШ.

"Нам уже несколько раз сегодня звонили пранкеры от имени Владимира Зеленского и Андрея Богдана.

Вот Давид, как человек более рассудительный, видите как с ними говорит.

Я с ними говорю чуть по-другому. Мне не звонят после этого", - сказал Дубинский с улыбкой.