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|Пранкеры звонят "слугам" от имени Зеленского и Богдана в прямом эфире
|04.12.2019 12:48
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Пранкеры звонят депутат от "Слуги народа" Давиду Арахамии и Александру Дубинскому от имени президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом нардепы рассказали в куллуарах Рады. Трансляцию вел телеканал НАШ.
Арахамия в свою очередь отметил, что пранкеры пользуются функцией подмены номера.