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|"Я бы хотел понимать хоть рамки" - Зеленский ожидает в Париже разговор не по повестке
|04.12.2019 13:07
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Зеленский отметил, что хочет действий со сроками и "более развернутых ответов".
Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по выводу незаконных формирований из Донбасса.