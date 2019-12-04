Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Зеленский отметил, что хочет действий со сроками и "более развернутых ответов".

"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.

Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по выводу незаконных формирований из Донбасса.

"Я действительно хочу большого обмена (пленными между Украиной и РФ, - ред.) всех на всех. Меня интересуют все наши. Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности. Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований. Я бы хотел понимать хотя рамки всех этих сроков", - добавил он.

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