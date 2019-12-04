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"Я бы хотел понимать хоть рамки" - Зеленский ожидает в Париже разговор не по повестке
04.12.2019 13:07

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Я бы хотел понимать хоть рамки" - Зеленский ожидает в Париже разговор не по повестке

Зеленский отметил, что хочет действий со сроками и "более развернутых ответов".

"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре.

 

На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов.

 

Потому что ответы - это просто слова.

 

Я хочу действий со сроками.

 

Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.

Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по выводу незаконных формирований из Донбасса.

"Я действительно хочу большого обмена (пленными между Украиной и РФ, - ред.) всех на всех.

 

Меня интересуют все наши.

 

Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности.

 

Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований.

 

Я бы хотел понимать хотя рамки всех этих сроков", - добавил он.

 

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