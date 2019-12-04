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|Брат вице-спикера "слуга" Стефанчук захрапел прямо по месту службы - Юзик помог. Видео
|04.12.2019 13:26
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук оконфузился, находясь на работе в Верховной Раде, уснув прямо в зале заседания. Инцидент попал на видео и был опубликован изданием "Буквы" в YouTube.
На видео можно рассмотреть, как сон сморил народного избранника во время выступления одного из его коллег. Судя по всему Николай Стефанчук дремал бы себе и дальше, но его сидящий рядом нардеп Юрий Корявченков (Юзик). Вероятно он предупредил неосторожного коллегу о том, что сон на рабочем месте может обернуться неприятностями, поскольку разбуженный Стефанчук опасливо посмотрел по сторонам.
Известно, что Николай Стефанчук является младшим братом первого заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, которого называют идеологом партии Слуга народа.