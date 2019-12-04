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Кабмин назначил Дробович Антона главой Института национальной памяти
04.12.2019 13:45

Кабмин назначил ДРОБОВИЧ Антона главой института национальной памяти. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин назначил Дробович Антона главой Института национальной памяти

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