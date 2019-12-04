Сводка Новостей
- Кабмин проведёт аудит "Нафтогаза", но увольнять Коболева политической воли нет. Гончаренко
- Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева
- Соболев назвал вероятных заказчиков убийства своего сына - двое судей и экс-депутат БПП Грановский
- Кабмин назначил Дробович Антона главой Института национальной памяти
- Брат вице-спикера "слуга" Стефанчук захрапел прямо по месту службы - Юзик помог. Видео
|Кабмин назначил Дробович Антона главой Института национальной памяти
|04.12.2019 13:45
|
Кабмин назначил ДРОБОВИЧ Антона главой института национальной памяти. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Поделитесь статьей с друзьями