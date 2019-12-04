Сводка Новостей
- Кабмин проведёт аудит "Нафтогаза", но увольнять Коболева политической воли нет. Гончаренко
- Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева
- Соболев назвал вероятных заказчиков убийства своего сына - двое судей и экс-депутат БПП Грановский
- Кабмин назначил Дробович Антона главой Института национальной памяти
- Брат вице-спикера "слуга" Стефанчук захрапел прямо по месту службы - Юзик помог. Видео
|Соболев назвал вероятных заказчиков убийства своего сына - двое судей и экс-депутат БПП Грановский
|04.12.2019 14:03
|
Депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев заявил, что готов назвать шесть фамилий заказчиков убийства его 3-летнего сына, если журналисты помогут организовать детектор лжи. Об этом он заявил во время закрытого заседания суда в Киеве по мере пресечения подозреваемым в убийстве его трехлетнего сына.
Среди этой шестерки могут быть двое судей:
На уточняющие вопросы журналистов Соболев отказался отвечать: "Я и так больше сказал, чем нужно", - сообщил бизнесмен.
1 декабря автомобиль известного донецкого бизнесмена, депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, расстреляли неизвестные,