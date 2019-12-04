Депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев заявил, что готов назвать шесть фамилий заказчиков убийства его 3-летнего сына, если журналисты помогут организовать детектор лжи. Об этом он заявил во время закрытого заседания суда в Киеве по мере пресечения подозреваемым в убийстве его трехлетнего сына.

Среди этой шестерки могут быть двое судей:

"Их имена вы прекрасно знаете", - заявил бизнесмен (вероятно имеется в виду Артур Емельянов, с которым у Соболева был давний конфликт - Ред.).

Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко". "Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com, который связывают с Грановским - Ред.) надо мной издевались", - заявил Соболев.

На уточняющие вопросы журналистов Соболев отказался отвечать: "Я и так больше сказал, чем нужно", - сообщил бизнесмен.

1 декабря автомобиль известного донецкого бизнесмена, депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, расстреляли неизвестные, в результате чего его 3-летний сын, находившийся в салоне, скончался .





"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство" - сообщили в пресс-службе полиции.

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