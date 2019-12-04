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|Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева
|04.12.2019 14:22
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Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Заседание проходило в закрытом режиме.
Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.