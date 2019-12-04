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Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева
04.12.2019 14:22

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева

Об этом сообщил спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

 "Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых.

 

Он, по версии следствия, совершил выстрел.

 

Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога".

 Заседание проходило в закрытом режиме. 

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.

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