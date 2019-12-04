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|Кабмин проведёт аудит "Нафтогаза", но увольнять Коболева политической воли нет. Гончаренко
|04.12.2019 14:41
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Нардеп Гончаренко сообщил, что на закрытом заседании Кабмин решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза", но политического решения о смене руководства компании, по словам премьер-министра Гончарука, нет.
Проводить аудит будет Deloitte and Touche Ukraine Service Company. А Deloitte - международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, которая входит в "большую четвёрку" аудиторских компаний мира. Поэтому проверка будет серьезной.