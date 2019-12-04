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|В офисе Медведчука проходит обыск. Кузьмин
|04.12.2019 15:55
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Нардеп "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин заявил, что в киевском офисе Виктора Медведчука проходят обыски. Детали позже.
Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от фракции партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.