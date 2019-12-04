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В офисе Медведчука проходит обыск. Кузьмин
04.12.2019 15:55

Нардеп "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин заявил, что в киевском офисе Виктора Медведчука проходят обыски. Детали позже.

В офисе Медведчука проходит обыск. Кузьмин

Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от фракции партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

 

Меня не пустили в офис, офис закрыт.

 

Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ".

 

Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", - заявил Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", находясь у офисного здания.

 

Он добавил, что там же находятся офисы и других оппозиционных депутатов украинского парламента.

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