Шевченковский районный суд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева на два месяца без права на залог. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook .

"По ходатайству столичной прокуратуры второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестовали на 2 месяца без права на залог", - написала Максимец.

Само заседание проходило в закрытом режиме, в зал допущены только стороны.

Ранее Шевченковский суд арестовал без права залога первого подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика. По версии следствия, именно этот подозреваемый совершил смертельный выстрел.

Как сообщалось, сына Соболева убили из карабина на американской платформе AR калибра 7,62 мм.

Бывший депутат и товарищ экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский, которого обвинил в заказе убийства своего сына бизнесмен Вячеслав Соболев , отрицает свою причастность к этому делу и заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи. Об этом но сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе. Слава, я не так воспитан, чтоб хотя на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мрази. Но и это не так важно сейчас", - написал Грановский.

Кроме того, он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы быстрее избавиться от подозрений в свой адрес.

"Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию. Я внимательно послушал видеорепортаж: прошу журналистов не тиражировать то, что не было сказано Славой. Я живой человек, я ценю людей, ценю жизнь и за свои почти 40 лет никогда о подобном не слыхал. Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии", - пишет экс-нардеп.

Также он утверждает, что уже связался с неким близким к Соболеву человеком, чтобы организовать проверку на полиграфе и обсудить ее логистику. Кроме того, Грановский выразил желание ответить на вопросы относительно финансирования медийной атаки против Соболева и "своего возможного в этом участия".

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