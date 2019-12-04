Сводка Новостей
- Предупреждение "русским партнёрам": обыски у Медведчука – это повышение ставок перед встречей в Париже
- Шевченковский районный суд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве Саши Соболева
- В офисе Медведчука проходит обыск. Кузьмин
- Кабмин проведёт аудит "Нафтогаза", но увольнять Коболева политической воли нет. Гончаренко
- Суд арестовал киллера маленького Саши Соболева
|Шевченковский районный суд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве Саши Соболева
|04.12.2019 16:32
|
Шевченковский районный суд Киева взял под стражу второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева на два месяца без права на залог. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в
Само заседание проходило в закрытом режиме, в зал допущены только стороны.
Ранее Шевченковский суд арестовал без права залога первого подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика. По версии следствия, именно этот подозреваемый совершил смертельный выстрел.
Как сообщалось, сына Соболева убили из карабина на американской платформе AR калибра 7,62 мм.
Бывший депутат и товарищ экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский, которого
Кроме того, он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы быстрее избавиться от подозрений в свой адрес.
Также он утверждает, что уже связался с неким близким к Соболеву человеком, чтобы организовать проверку на полиграфе и обсудить ее логистику. Кроме того, Грановский выразил желание ответить на вопросы относительно финансирования медийной атаки против Соболева и "своего возможного в этом участия".