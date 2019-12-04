Телеграм-канал Легитимный со ссылкой на свои источники в Офисе Президента сообщил, что обыски у Медведчука – это повышение ставок перед встречей в "Нормандской четверке".

"Наш источник в Офисе Президента сообщает, что обыски у Медведчука – это повышение ставок перед встречей в «Нормандской четверке».

Это публичное предупреждение «русским партнерам», что у СБУ всегда есть возможность «закрыть» Медведчука по 110 и по многим другим статьям. Кремль должен понять правильно этот публичный намёк. Технологически - это "государственный шантаж", таким методом пользуются все ведущие геополитические игроки в мире, Россия, США, ЕС и Китай.

Помните, как перед первым обменом вышло интервью с Зеленским, где он также публично передал ультиматум Медведчуку, но в первую очередь этот месседж был направлен его «кремлевским покровителям». " - Говорится в сообщении.

Напомним, нардеп "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин заявил, что в киевском офисе Виктора Медведчука проходят обыски.

Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.

"По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", - заявил Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", находясь у офисного здания. "Все это похоже на месть со стороны СБУ за обращение, которое депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" направили в ГБР.

"В этом обращении оппозиционные депутаты потребовали от ГБР возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации, опубликованной в СМИ, осуществляют незаконную слежку, применение оперативно-технических средств в отношении оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", - добавил нардеп. "Похоже, украинская власть, новая, применяет старые, заезженные методы власти старой – использует СБУ в политических целях, в целях, далеких от уголовного судопроизводства. Если новая, молодая команда Зеленского продолжает старые методы Порошенко, то мы все столкнемся с ситуацией, при которой законы соблюдаться не будут, спецслужбы будут исполнять политические заказы, а оппозиционные политики будут сидеть по тюрьмам, на нелегальном положении, и вынуждены будут бороться с действующей властью доступными им методами", - резюмировал Кузьмин.

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