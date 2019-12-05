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|Скабеева позвонила Зеленскому, дозвонилась и он ей ответил на чистом русском языке. Видео
|05.12.2019 02:18
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Российская журналистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вот так просто взяла и позвонила. А он взял и ответил.
Российская телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева утверждает, что поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись якобы телефонного разговора была показана в эфире телеканала Россия 1.
Ее соведущий Евгений Попов в эфире рассказал, что они нашли номер якобы в "справочнике президентов Украины". В эфире Скабеева позвонила якобы Зеленскому и попросила несколько минут внимания. Также Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.
Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.
Скабеева в ответ заметила, что редакция канала "не может прорваться через его пресс-службу", и попросила "уделить внимание", но ее собеседник повесил трубку.
Как такое вероятно?