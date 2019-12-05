Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович резко разкритиковал назначение директором Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

"Антон Дробович - руководитель Украинского института национальной памяти. Еще одно неправильно кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В Национальной памяти могут не остаться места для Украины и украинцев." - Заявил Владимир Вятрович.

Напомним, Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.

"Кабмин назначил Дробович Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова". - Заявил Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Дробович - знаток по вопросам образования и культуры грантовой организации "Институт социально-экономических исследований". Он финансируется посольством США в Украине, ЕБРР и другими западными структурами.

Там новый "Вятрович" работает с 2017 года. Параллельно преподает в киевском педуниверситете им. Драгоманова, который сам же и закончил. Он там доцент кафедры культурологии. В 2014 году защитил кандидатскую по философии.

Также он прошел курс "Ценности и общество" в киевском филиале AspenInstitute.

То есть, в отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии. Однако регалий в области, которая касается Бандеры, Шухевича и дивизии СС "Галичина", у него нет.

Зато с международными структурами, которые раздают гранты, Антон Эдуардович взаимодействовал еще со студенческой скамьи. В 2010 году он победил в конкурсе эссе от Всемирного банка "Молодежь против коррупции".

Также СМИ маркировали Дробовича стипендиатом программы "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука. Он печатался в прессе именно с этими регалиями.

Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.

Интересно, что русский язык - единственный, кроме украинского, которым новый глава УИНП владеет свободно. Фото его досье опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Антон Дробович - большой специалист по мифам. Будем надеяться в чисто научном смысле этого слова. Потому что его предшественник Владимир Вятрович штамповал на своей должности исторические мифы.

Впрочем, судя по соцсетям, Антон разделяет похожий с Вятровичем набор ценностей. В его Facebook есть снимок, где Дробович участвует в акции националистов у Десятинной церкви УПЦ МП, требуя освободить двух поджигателей этого храма.

Также Дробович фотографировался на фоне плаката Free Sentsov.

На "стене" Владимира Вятровича развернулась эмоциональная дискуссия о новом решении Кабмина.

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