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|Это разворот в другую сторону: Вятрович в ужасе от назначения нового руководителя институтом нацпамяти
|05.12.2019 02:56
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Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович резко разкритиковал назначение директором Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.
Напомним, Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.
Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
Дробович - знаток по вопросам образования и культуры грантовой организации "Институт социально-экономических исследований". Он финансируется посольством США в Украине, ЕБРР и другими западными структурами.
Там новый "Вятрович" работает с 2017 года. Параллельно преподает в киевском педуниверситете им. Драгоманова, который сам же и закончил. Он там доцент кафедры культурологии. В 2014 году защитил кандидатскую по философии.
Также он прошел курс "Ценности и общество" в киевском филиале AspenInstitute.
То есть, в отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии. Однако регалий в области, которая касается Бандеры, Шухевича и дивизии СС "Галичина", у него нет.
Зато с международными структурами, которые раздают гранты, Антон Эдуардович взаимодействовал еще со студенческой скамьи. В 2010 году он победил в конкурсе эссе от Всемирного банка "Молодежь против коррупции".
Также СМИ маркировали Дробовича стипендиатом программы "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука. Он печатался в прессе именно с этими регалиями.
Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.
Интересно, что русский язык - единственный, кроме украинского, которым новый глава УИНП владеет свободно. Фото его досье опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.
Антон Дробович - большой специалист по мифам. Будем надеяться в чисто научном смысле этого слова. Потому что его предшественник Владимир Вятрович штамповал на своей должности исторические мифы.
Впрочем, судя по соцсетям, Антон разделяет похожий с Вятровичем набор ценностей. В его Facebook есть снимок, где Дробович участвует в акции националистов у Десятинной церкви УПЦ МП, требуя освободить двух поджигателей этого храма.
Также Дробович фотографировался на фоне плаката Free Sentsov.
На "стене" Владимира Вятровича развернулась эмоциональная дискуссия о новом решении Кабмина.