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- Пожар в Одессе: в больнице скончалась несовершеннолетняя студентка колледжа
|В горящем одесском колледже не было никаких сигналов о тревоге - дети спаслись сами как могли
|05.12.2019 07:56
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Одесса в шоке от пожара в колледже экономики и права, который разыгрался вчера 4 декабря. Андрей Котляр, заместитель мэра города привел полный перечень пострадавших во время масштабного ЧП. Печальный список он привел в своем Facebook.
В больницах города сейчас находятся 27 человек.
"В настоящее время в городских больницах находятся 27 пострадавших в результате пожара в колледже:
Областная детская клиническая больница:
1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,
Городская детская клиническая больница N3
8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,
Городская клиническая больница N1
12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет
Городская клиническая больница N11
19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),
Городская клиническая больница №10
21. Рокин Елена Вячеславовна, 2001 гр.,
Клиника медуниверситета
24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет
5 декабря, в Одессе первый день траура по погибшей студентке и всем пострадавшим во время масштабного пожара в колледже экономики. Одесский губернатор Максим короткий заявил, что число пострадавших увеличилось до 29 человек. Так же он сообщил, что в Одессу из киева выехал спецотряд спасателей, что бы помочь в работе на месте пожарища.
Об этом Максим короткий написал в своем Facebook.
Пожар в доме №25 по Троицкой начался в закрытом кабинете на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.
Таковы предварительные данные ГСЧС.
Речь идет о кабинете Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, занимающего несколько этажей в здании.
Сейчас пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций. Есть опасность обрушения стен, следовательно работники полиции и следователи внутрь пока не заходят.
Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Многие ученики не сразу узнали о возгорании.
Об этом