Одесса в шоке от пожара в колледже экономики и права, который разыгрался вчера 4 декабря. Андрей Котляр, заместитель мэра города привел полный перечень пострадавших во время масштабного ЧП. Печальный список он привел в своем Facebook.

В больницах города сейчас находятся 27 человек.

"В настоящее время в городских больницах находятся 27 пострадавших в результате пожара в колледже:

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница N3

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница N1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница N11

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница №10

21. Рокин Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна - 2002 г.р.,

Клиника медуниверситета

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.", - написала Андрей Котляр.

5 декабря, в Одессе первый день траура по погибшей студентке и всем пострадавшим во время масштабного пожара в колледже экономики. Одесский губернатор Максим короткий заявил, что число пострадавших увеличилось до 29 человек. Так же он сообщил, что в Одессу из киева выехал спецотряд спасателей, что бы помочь в работе на месте пожарища.

Об этом Максим короткий написал в своем Facebook.

"Спасательные работы в сгоревшем доме в центре Одессы будут продолжаться. Ликвидация пожара продолжается до сих пор, но спасатели продолжают искать людей. Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции между завалов. По состоянию на 21:00 4 деабря зафиксировано 29 пострадавших. Сейчас медики оказывают всем пациентам помощь и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь пострадавшим. К сожалению, сейчас известно об одной погибшей 2003 года рождения. Еще рано говорить о причинах возгорания. По поперечнымы данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС вероятной причиной стал сломанный удлинитель. Сейчас существует большая угроза обрушения стен, следовательно работники полиции и следователи зайдут туда только после того, как такую ​​угрозу будет снято. Сейчас главная задача - оказать помощь пострадавшим и продолжать поиски. Работают несколько горячих линий, куда могут обращаться граждане", - написал губернатор.

Пожар в доме №25 по Троицкой начался в закрытом кабинете на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.

Таковы предварительные данные ГСЧС.

Речь идет о кабинете Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, занимающего несколько этажей в здании.

Сейчас пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций. Есть опасность обрушения стен, следовательно работники полиции и следователи внутрь пока не заходят.

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Об этом «Думской» сообщили студенты колледжа.

«Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман, — вспоминает студентка Александра. — Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги». Также очевидцы сообщают, что некоторые учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться, но подтверждения этому пока нет. Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно. «В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно», — заявила «Думской» учащаяся учебного заведения, пожелавшая остаться неназванной.





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