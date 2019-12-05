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- Дело не в деньгах: Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. Чаплыга
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|Дело не в деньгах: Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. Чаплыга
|05.12.2019 08:15
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Президент Украины Владимир Зеленский не понимает причины миграции украинцев, если считает, что дело только в деньгах. Об этом заявил политический знаток Михаил Чаплыга в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.
Он также прокомментировал призыв Зеленского возвращаться в Украину бизнесменов и открывать свои дела. По мнению Чаплыги, предприниматели попросту не смогут зарабатывать, потому что у украинцев нечем платить.