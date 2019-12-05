Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который является для них проблемой. Об этом сообщил в среду американский руководитель Дональд Трамп во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

Журналисты спросили главу вашингтонской администрации о санкциях в отношении газопровода.

"Мы еще не определились с этим. Я считаю это [газопровод] проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия", - отметил президент, добавив, что обсудит ситуацию вокруг "Северного потока - 2" с канцлером. "Возможно, для Германии это не будет проблемой. Мы обсудим "Северный поток - 2", - добавил американский руководитель.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон часто грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению ряда западных и российских экспертов, США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство. По его мнению, американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

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