"Но нам нужно не искать крайних" - Зеленский прокомментировал пожар в Одессе
05.12.2019 09:29
Президент Зеленский прокомментировал страшный пожар в Одессе.
"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.
Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше.
Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести.
И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое.
Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже.
Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.
Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами.
Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученных травм и необходимой помощи.
Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.
Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны." - Заявил Зеленский.
По состоянию на утро 5 декабря в результате пожара в Одесском колледже пропавшими числятся 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По состоянию на 07.00 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна.
К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники", - рассказали спасатели.
На месте сейчас работает оперативная группа спасателей.
Вчера, 4 декабря, около 10.00 на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек. В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).