Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники заявил, что Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным.

"То есть, вначале пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России." - Заявил Гончаренко.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 декабря, встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил присутствующих за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за их работу для украинцев. Затем он призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

Он отметил, что спустя три года появилась возможность начать разговор в нормандском формате.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.

"Тогда буду чувствовать, что все мы вместе", - сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций заверили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы на переговорах в нормандском формата.

Отмечается, что глава УПЦ митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы Зеленского.

"То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс", - подчеркнул он.

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