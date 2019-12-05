Михаил Подоляк

Повторно жирной мордой в тот же ужас.

Опять Одесса. Опять огонь. Опять трагедия. Опять много жертв. Это уже точно кармическое. Чистый бумеранг для жлобов, долго танцующих на чужих жертвах.

Потому что мы всерьёз думаем, что самые хитрые. Что нам можно безнаказанно беспредельничать.

Что можно выйти под залог, а потом и вовсе спустить все на тормозах. Что заплатит всегда кто-то другой.

И действительно, всегда платит кто-то случайный. Ребёнок, студент, воспитатель, мчс-ник, турист...



... В Одессе в третий раз подряд случается масштабный и несчастный пожар.

Буквально летом сгорел отель Токио, где было много погибших.

И где абсолютно плевать было на противопожарную безопасность. А владелец уже под небольшим залогом на свободе и рассуждает... ага, о том самом заговоре против него конкурентов.

Ну да, точно - это же конкуренты не позволяли ему вместо сарая сделать нормальный отель со всеми нормативами по безопасности...

Чуть раньше дотла выгорел детский лагерь Виктория с детьми внутри.

Тот самый лагерь, которой с нашей известной и обязательной помпой открывали мэр Труханов и тогдашнее президентское нечто Порошенко.

Кто-то был реально наказан? Риторический вопрос...

И вот снова большой огонь - в шестиэтажном старом здании на пересечении Пушкинской и Троицкой.

В котором между прочего были размещены два института - морской биологии и археологии, а также колледж экономики. И опять горели дети.

Потому что здание не отапливалось и было много самодельных приборов.

И никакой реальной противопожарки.

В итоге десятки пострадавших, безумные прыжки из окон, паника, многочасовое неудачное тушение. И тишина о причинах...



... Причина любой нашей трагедии всегда одна и та же.

Банальная коррупция максимально дополненная откровенным головотяпством и саботажем.

Одни - те, которые должны испытывать, просто выставляют ценники за закрытые глаза.

Другие - те, которые должны следить за эксплуатацией, минимизируют любые расходы или просто равнодушно относятся к комфорту и той же безопасности.

В итоге наши города буквально забиты потенциально взрывоопасными объектами.

Но мы делаем вид, что все OK. Приезжайте, отдыхайте, учитесь в наших гостеприимных городах. Главное - пафоса побольше...



... Тотальная, даже показушная, нарочитая безответственность - вот сердцевина всех ситуативных трагедий.

Не важно, где и что случилось.

Даже в заведомо очевидных случаях, когда человек тупо едет на красный свет и сбивает жертву, все равно у нас начинают говорить - «не все так однозначно!»

А в случаях с пожарами и подавно найти концы не получится.

Все потому, что никто никогда не делает надлежащих выводов. Ни административных. Ни юридических.

И в этот раз не сделает.

Те, кто виноват, как правило, делают и дальше свои карьеры.

Пафосно выступают, избираются и назначаются на должности.

А те, кто безвинный все чаще ходит по лезвию бритвы - повезёт-не повезёт.

Просто потому, что страна такая.

Страна, которой искренне наплевать на настоящую справедливость...