Эдуард Долинский

Верховная Рада Украины приняла постановление № 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Народные депутаты решили, что в новом году украинцы должны на государственном уровне торжественно отметить юбилей изображенного на фото Володымыра Кубийовича и его коллег:

280 лет со дня рождения Максима Железняка – руководителя Колиивщины, организатора еврейских погромов и массового убийцы евреев Умани.

130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – нацистского коллаборанта, руководителя УНАКОР – организации украинских казаков-нацистов. В составе УНАКОР действовали батальоны украинской вспомогательной полиции принимавшие участие в массовых убийствах многих тысяч евреев на Волыни, в Житомире, Белой Церкви, Виннице.

6 февраля – 100 лет со дня рождения Васыля Левковича – нацистского коллаборанта, военного преступника из украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора и участника массового убийства 5 тысяч евреев Дубно и многих тысяч евреев Ровно.

20 февраля – 115 лет со дня рождения Уласа Самчука - нацистского коллаборанта, главного редактора про-нацистской ровенской антисемитской газеты «Волынь». Печатал антисемитские статьи призывавшие к уничтожению евреев. Соучастник уничтожения 25 тысяч евреев Ровно.

24 февраля – 110 лет со дня рождения Васыля Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, служащего батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции. Принимал участие в массовых убийствах евреев, поляков и карательных операциях против партизан и мирного населения в Беларуси.

16 мая – 130 лет со дня рождения Кирила Осьмака – нацистского коллаборанта, одного из руководителей Украинского национальной рады в Киеве в 1941-43 годах под руководством военного преступника Андрия Мельника.

12 августа – 130 лет со дня рождения Олександра Вышнивського – нацистского коллаборанта, одного из организаторов дивизии СС «Галиция».

23 сентября – 120 лет со дня рождения Володымыра Кубийовича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция».

12 ноября – 100 лет со дня рождения Васыля Галасы – активиста ОУН, одного из организаторов и участников еврейских погромов в Тернопольской области, в УПА - организатор и участник массовых убийств поляков.

17 ноября – 110 лет со дня рождения Ярослава Старуха – активиста ОУН, организатора еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года.

12 декабря – 130 лет со дня рождения Андрия Мельника – главы ОУН, нацистского коллаборанта и военного преступника, организатора подразделений украинской вспомогательной полиции, организатор массовых убийств евреев, в частности в Бабьем Яре.

Согласно постановлению Кабмин должен создать оргкомитет по отмечанию, утвердить план и финансирование, Минобразование – провести уроки и воспитательные часы, Нацбанк- отлить юбилейные монеты, а Укрпочта – напечатать марки и выпустить конверты.

На фото: юбиляр Володымыр Кубийович.