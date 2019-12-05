Нацполиция открыла уголовное дело по незаконной надстройке прокурора Константина Кулика. Об этом заявил глава общественной организации "Международный антикриминальный альянс" Богдан Воронцов в эфире телеканала 112 Украина .

"Мы подавали несколько обращений в различные инстанции: в Нацполицию, в Департамент Архбудинспекции, в ГАСИ, то есть. По КГГА нам уже дали ответ, мы уже имели два заседания.

Первое заседание - это была такая неформальная встреча с заместителем Кличко, и второе - это уже была формальная встреча по самой комиссии.

На самом деле, очень было неприятно... от юриста ДАБИ при КГГА, что данную незаконную надстройку они полностью подтвердили, что на 14-й этаж в данном жилом комплексе нет никаких документов, на что все согласились и подтвердили эту информацию, однако адвокат сказал, что это надстройку будет крайне трудно снести", - сказал он.