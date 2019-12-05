 За элитный "курятник" Нацполиция завела дело на экс-прокурора Кулика - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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За элитный "курятник" Нацполиция завела дело на экс-прокурора Кулика
05.12.2019 11:40

Нацполиция открыла уголовное дело по незаконной надстройке прокурора Константина Кулика. Об этом заявил глава общественной организации "Международный антикриминальный альянс" Богдан Воронцов в эфире телеканала 112 Украина.

За элитный "курятник" Нацполиция завела дело на экс-прокурора Кулика

"Мы подавали несколько обращений в различные инстанции: в Нацполицию, в Департамент Архбудинспекции, в ГАСИ, то есть. По КГГА нам уже дали ответ, мы уже имели два заседания.

 

Первое заседание - это была такая неформальная встреча с заместителем Кличко, и второе - это уже была формальная встреча по самой комиссии.

 

На самом деле, очень было неприятно... от юриста ДАБИ при КГГА, что данную незаконную надстройку они полностью подтвердили, что на 14-й этаж в данном жилом комплексе нет никаких документов, на что все согласились и подтвердили эту информацию, однако адвокат сказал, что это надстройку будет крайне трудно снести", - сказал он.

 

"Есть такой пробел в законе, когда человек, который застроил данное незаконное помещение, должен подписать предписание так называемое о добровольном сносе данной надстройки.

 

Однако мы на этом не остановились, сейчас открыто уголовное производство в главном управлении Нацполиции города Киева по незаконной надстройке на Владимирской, 15.

 

Поэтому надеемся, что все-таки правоохранительные органы будут иметь возможность, если данный этаж является незаконным, то провести демонтаж и снос незаконной надстройки", - добавил Воронцов.

Напомним, что Константин Кулик стал фигурантом журналистского расследования. По данным репортеров Bihus.info, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.

 

 

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