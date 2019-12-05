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|За элитный "курятник" Нацполиция завела дело на экс-прокурора Кулика
|05.12.2019 11:40
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Нацполиция открыла уголовное дело по незаконной надстройке прокурора Константина Кулика. Об этом заявил глава общественной организации "Международный антикриминальный альянс" Богдан Воронцов в эфире телеканала
Напомним, что Константин Кулик стал фигурантом журналистского расследования. По данным репортеров Bihus.info, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.
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