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|Что происходит с торговым флотом: украинский экипаж судна New Leo, потерпевшего крушение в Эгейском море, спасен
|05.12.2019 12:35
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Украинские моряки с грузового судна New Leo, которое 4 декабря начало тонуть в Эгейском море, спасены греческими военными. Об этом сообщает
Греческая береговая охрана вместе с Военно-морскими силами страны провела успешную спасательную операцию. 14 членов экипажа, все которые являются гражданами Украины, были доставлены в безопасное место.
Фото: maritimebulletin.net
Что касается корабля, который из-за шторма накренился и потерял управление, то его состояние точно не известно. Возможно, судно все еще находится на плаву.