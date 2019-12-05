Украинские моряки с грузового судна New Leo, которое 4 декабря начало тонуть в Эгейском море, спасены греческими военными. Об этом сообщает Maritime Bulletin .

Греческая береговая охрана вместе с Военно-морскими силами страны провела успешную спасательную операцию. 14 членов экипажа, все которые являются гражданами Украины, были доставлены в безопасное место.

Фото: maritimebulletin.net

Что касается корабля, который из-за шторма накренился и потерял управление, то его состояние точно не известно. Возможно, судно все еще находится на плаву.

"Два года назад пытался обратить ваше внимание на череду мистических пожаров в Одессе. После «2 мая» в этом городе постоянно случаются пожары с массовыми жертвами: детский лагерь, гостиница, психиатрический диспансер, колледж и ещё пару не вспомню сейчас. В других городах этого не происходит, а в Одессе систематически.

Сегодня обращу ваше внимание на ещё одну мистическую историю: сразу после того, как Россия вернула пленных моряков, а чуть позже военные катера; с украинскими моряками и судами торгового флота стали случаться неприятности во время штормов.

Катастрофа (снова таки) в Одессе, в Кельтском море и вот вчерашняя. Все три за один месяц.

То, что произошло один раз, может больше не повториться.