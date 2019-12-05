В четверг, 5 декабря, началось выступление бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины на суде. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит взять его под стражу с правом залога в размере 3,6 миллиона гривен в качестве меры пресечения. Экс-прокурор Игорь Щербина, которого подозревают во взятке и приписывают связи с главой ГБР Романой Трубой, произнёс речь на суде.

"Первое: Про мой преступный сговор с гражданином Шевченко.

Начну с того, что у меня даже нет телефона Шевченко, я с ним вообще не общаюсь и не могу понять как он мог ко мне привести Кучера.

2 декабря когда проводили обыск я с Шевченко не созванивался и не виделся. Я вообще не знал, что он участвует в какой-то программе передачи денег.





Я заявляю, что деньги 57.400 долларов которые изъяли, хочу уточнить, что я передал их охотно во время обыска, не были переданы мне Шевченком, я их получил от фирмы “ Сектор Права" которая не имеет отношения к этому делу.

То что Шевченко нахолиться в офисе где были изъяты деньги, я узнал глубоко ночью. Если Шевченко был в офисе где находилось ещё более 10 человек включая моего секретаря которые чётко видели кто заходит в мой кабинет, во время обыска их можно было допросить и понять, что Шевченко в кабинет не заходил и деньги не передавал.





Первая и вторая часть подозрения противоречит друг другу.

В первой части говориться, что я плут, что я обманывал Кучеру.

Во второй части подозрения говорится, что я поддалкивал Кучура дать взятку сотрудникам ДБР.





У меня есть определённые отношение с Романом Трубой, но с 6 ноября я его не видел и по указанным уголовным делам ни когда не общался.





В материалах дела нет не одного слова, что я кому-то передам какие-то деньги. Я ни разу не говорил Трубе или Кучеру о передачи каких либо денег.





Что касается рисков которые наводит прокуратура в обоснование содержания меня под стражей, - это нонсенс, когда они готовят, что я имею корумпированые связи. Я 23 года проработал в прокуратуре и имею репутацию в обществе. Я больше всех заинтересован в объективном следствии и максимально буду помогать следственным процедурам, буду ходить на допросы.





Когда прокурор говорит, что я могу сбежать на не подконтрольные территории так как имею там связи, меня это оскорбляет. Перед тем как такое говорить, прокурор сначала б узнал мой послужной список. Я лично в 2014 году подписывал подозрение Януковичу, Захарченко, и внесен всеми ДНРовскими и Российскими организациями в чёрный список.