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|"Нех*й делать". Опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук
|05.12.2019 18:35
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Стали известны подробности переписки в парламентском чате "слуг народа" Sluga Speakers - после которой нардеп Максим Бужанский подрался с однопартийцем Гео Леросом.
Ее опубликовал пранкер Джокер. Как оказалось, она касалась похода Верещук на телеканал NewsOne вопреки распоряжению фракции, по поводу чего Лерос сильно возбудился.
Ранее часть этой переписки сфотографировало
Издание также опубликовало видео этой переписки.