Сводка Новостей
- "Консервы": кто и зачем шатает "Нормандский прорыв"
- "Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года". Помощник Зеленского Ермак
- 14 человек официально числятся пропавшими после пожара в Одессе. Полиция не исключает поджог
- "Джокер" опубликовал переписку с мэром Кличко про "слугу" Гео Лероса. 18+
- "Нех*й делать". Опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук
|"Джокер" опубликовал переписку с мэром Кличко про "слугу" Гео Лероса. 18+
|05.12.2019 18:54
|
Пранкер Джокер опубликовал свою новую переписку, которая касается нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.
Из нового поста "Джокера" мы узнали две вещи:
1. "Джокер" развел Кличко, общаясь с ним от имени нардепа Николая Тищенко.
2. Кличко пишет слово "проект" с ошибкой, через "э". И разговаривает на русском.
3. "Слуга" Гео Лерос друг "слуги" Александра Ткаченко, который метит в кресло Кличко.
Депутаты из "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский подрались из-за нардепа из той же партии Ирины Верещук. Об этом рассказала сама Верещук.
"Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извин"ился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, часть не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - сказала она журналистам.
Напомним, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.
Нардеп Гео Лерос в комментарии
О том, была ли в Раде драке он также отвечает уклончиво: "Ну, у нас началось с одного, потом перешло в другое. Легкое толкание было и все".
О сути конфликта говорить не хочет.
Также Лерос уверен, что ему не за что извиняться перед Верещук.