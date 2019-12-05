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|14 человек официально числятся пропавшими после пожара в Одессе. Полиция не исключает поджог
|05.12.2019 19:13
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14 человек официально числятся пропавшими после пожара на Троицкой, 25 - это студенты и сотрудники колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также ученые Института морской биологии НАН Украины.
Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.
Информацию по еще одному человеку уточняют.
Официальный список пропавших:
1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
На Одесской областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь из желающих хотя чем-то помочь людям, пострадавшим в результате страшного пожара на Троицкой, 25.
В то же время данные департамента здравоохранения Одесского горсовета по состоянию на 5 декабря свидетельствуют о том, что нужды в крови нет.
Полиция рассматривает две версии вчерашнего пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25: возгорание из-за неисправной проводки и умышленный поджог.
Об этом в ходе заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА сообщил начальник полиции области Олег Бех, передает корреспондент
Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил следующее: