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|"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года". Помощник Зеленского Ермак
|05.12.2019 19:32
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Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский планирует продлить закон об особом статусе "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.
По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.
Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил о намерении власти провести выборы по всей территории Украины включая пока неподконтрольные "Л/ДНР" в один день:
Уповает Ермак на успешную встречу "Нормандской четверки" в Париже. Говорит, что именно там стороны должны обсудить допуск украинских кандидатов, журналистов в "Л/ДНР" и конечно же безопасность избирательного процесса.