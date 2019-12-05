Помощник президента Зеленского, Андрей Ермак, подтвердил слова главы украинского МИДа Валентина Пристайко о том, что Владимир Зеленский рассматривает вопрос продления действующего закона об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления в Chatham House в Лондоне. "По результатам этого саммита - подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита - президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продолжению действия этого закона". - Заявил Ермак. Ермак также добавил (и это действительно важный момент), что после этого могут быть внесены изменения в закон в части имплементации "формулы Штайнмайера". Ну и что вступление закона в силу на постоянной основе состоится только тогда, когда ОБСЕ подтвердит законность выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Андрей Ермак заявил также о намерении власти провести выборы по всей территории Украины включая пока неподконтрольные "Л/ДНР" в один день: "Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года". Уповает Ермак на успешную встречу "Нормандской четверки" в Париже. Говорит, что именно там стороны должны обсудить допуск украинских кандидатов, журналистов в "Л/ДНР" и конечно же безопасность избирательного процесса. "Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата". Скорее только это будет первая и последняя встреча в формате Зеленский, Макрон, Меркель и Путин. Об этом заявил политический аналитик Валентин Гайдай. "И не потому, что конфликт будет исчерпан и найден консенсус, а потому, что переговоры закончатся ничем. Нет особой предметности для разговора. Есть определенный успех в разведении сил, но это не основная тема для встречи. Основное - закон об особом статусе Донбасса, который Киев принимать не собирается даже не столько потому, что существует оппозиция этой инициативе, сколько потому, что практически весь украинский политикум не заинтересован в возвращении Донбасса по экономическим и политическим соображениям. Значит, в Париже 9 декабря договоряться о том, что будут договариваться дальше. То есть ни о чем. Тем более, Зеленский хочет поднять вопрос Крыма, а это сразу будет означать тупик переговоров и не потому, что вопрос Крыма не надо поднимать, а потому, что тему Крыма в принципе не рассматривает 4-ка. Да и Россия много раз давала понять, что для нее эта тема - табу. Кроме этого, на днях Киев посетил помощник госсекретаря США Филип Рикер. Понятно, что его визит именно в этих датах не случайность. Значит, опять Штаты учили уму-разуму наших власть имущих. Единственный позитивный итог может быть в полном разведении сил и прекращении огня, то есть, по сути - заморозке конфликта на десятилетия." - Заявил Валентин Гайдай. Отметим, партии Порошенко, Вакарчука и Тимошенко призывают украинский выйти 8 декабря на Майдан. Складывается чувство, что должен появиться эмоциональный "шторм" против потенциальных договоренностей, которые могут быть достигнуты на "Нормандской встрече". И на эту задачу работают не только отдельные политические силы, но и их "консервы" в различных силовых и государственных структурах. Напомним, вчера СБУ провела обыск в офисном здании, в котором размещается политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также общественные приёмные сразу нескольких народных депутатов. В партии заявляют, что "силовики Зеленского" перешли к активным действиям против оппозиции. Заявление опубликовала пресс-служба политсилы. Заявляется, что власть использует СБУ для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя нравственный террор в отношении оппозиции. "Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку", - отмечается в заявлении политсилы. "Через несколько дней после возбуждения Государственным бюро расследований уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и незаконного проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении них, в здании, в котором находятся приемные шести депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, был проведен обыск. Формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" – организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии. СБУ, как часто сообщали СМИ, получила задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В худших традициях полицейского государства Служба безопасности Украины выполняет поставленную властью задачу", - говорится в опубликованном сообщении. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" расценивают действия СБУ как политическую расправу и месть за позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сегодня появились детали по вчерашнему обыску в офисе Виктора Медведчука. Который юридически не имеет отношения к Медведчуку или "Оппоплатформе". Но определенно бьет по ним. Как и сообщалось, обыски проходили в охранной фирме "Шторм" нардепа от "Оппоплатформы" Виктора Чёрного. СБУ пришли в их офис, потому что по их данным сотрудники "Шторма" вели незаконную прослушку и видеонаблюдение. И за денежное вознаграждение сбывали эту информацию с ограниченным доступом: "Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение... Проведены обыски, в частности, на улице Васильковской 23, по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства". Ранее, в СБУ заявили, что идёт досудебное следствие по ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), ст. 361-2 ("Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом"), ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины. А соучредителю "Шторма" уже объявили о подозрении. Естественно, в партии "Оппоплатформа" всю эту историю назвали моральным террором и ответом команды Владимира Зеленского на позицию политсилы относительно урегулирования конфликта на Донбассе и публичном заявлении с критической оценкой деятельности генпрокурора Руслана Рябошапки. Они четко связывают обыски со своей деятельностью и они, конечно, правы. Потому что вся работа "Шторма" завязана на интересах Медведчука и "Оппоплатформы". И удар СБУ по, действительно, их службе безопасности - это удар чувствительный. Но вот вопрос: а почему это надо было делать именно перед 9 декабря? Известный журналист-расследователь Владимир Бойко заявил, что СБУ и Офис Президента Украины действительно взялись за подготовку к запланированной на 9 декабря 2019 встречи глав государств в "нормандском формате" по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Правда, по мнению Бойко, лучше бы Офис не проводил никаких обысков накануне нормандской встречи. "Я смотрю Офис президента Украины действительно взялся за подготовку к запланированной на 9 декабря 2019 встречи глав государств в "нормандском формате" по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Во-первых, 1 декабря в ходе выполнения военный задачи на Востоке Украины погибли два подполковника Антитеррористического центра при СБУ. Я не знаю, что это было за боевую задачу и правда ли, что на двух офицеров, которые неизвестно ради чего оказались в "серой" зоне, совершила набег враждебная диверсионно-разведывательная группа. Но думаю: может было бы не стоит вообще посылать спецназовцев на какие боевые задачи до 9 декабря? То есть, в чем, в основном, состоят боевые задачи офицеров АТЦ при СБУ секрета не представляет - оформлять в Штабе командировки, приезжать ближе к линии разграничения и пить там две недели, иногда выбираясь на шашлыки в "серую зону", чтобы получить удостоверение участника боевых действий. Правда, не всем везет - бывает, в ходе выполнения таких задач участники подрываются на мине. Поэтому я и думаю, что до 9 декабря начальникам из СБУ не стоит отпускать своих подчиненных в "серую зону" даже для сбора дров на офицерский ужин. Точнее, я бы не возражал бы не только против двух офицеров, а также против двух танковых армий Украины (если бы они были) в той "серой зоне". Но если уж высокие инстанции решили встречаться в "нормандском формате" по поводу так называемого мирного урегулирования, то надо действовать, как в известном анекдоте про трусы и крестик: либо проводится "нормандская встреча", или офицеры СБУ выполняют боевые задачи. То же самое касается и проведенных СБУ 4 декабря 2019 обысков в офисах Виктора Медведчука и других депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Это – тот случай, когда нелепая идея прекрасно дополняется бездарным исполнением. Как и в случае с боевыми задачами офицеров СБУ в "серой зоне" возникает вопрос – разве заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко пошел губительным путем своего предшественника Анатолия Дублика и пропил остатки головного мозга? Впрочем, кто кому предшественник, еще надо разбираться. Потому что сначала Дублик был начальником Департамента защиты национальной государственности, затем он был назначен заместителем председателя СБУ, а ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности СБУ - ред.) возглавил Андрущенко, затем Дублик проявил оперативную смекалку и отказался "работать" по Медведчуку и депутатам его фракции, а Андрущенко, наоборот, согласился. Тогда Дублик был переведен на место Андрущенко, то есть опять возглавил ДЗНГ, а Андрущенко стал заместителем председателя СБУ вместо Дублика. И опять же возникает вопрос - может стоило бы все эти рокировки Болика и Лелика проводить после 9 декабря? Как и обыски офисов депутатов ОПЗЖ? Или Андрущенко, начальнику Управления внутренней безопасности СБУ Наумову и заместителю начальника Главного следственного управления СБУ Шевченко (кстати, это тот редкий случай, когда на службу в СБУ взяли бывшего налоговика) так печет проявить свой патриотизм накануне встречи в "нормандском формате"? Патриотизм – это хорошо. Даже в исполнении Шевченко, Наумова и Андрущенко. Однако вопрос о трусах и крестике не дает покоя: если уж решили обыскивать офисы депутатов ОПЗЖ (кстати, нашли там то, что искали?), то, может, сначала надо было отменить встречу в "нормандском формате"? Впрочем, не об обысках речь и не о боевых задачах. Речь о создании информационных поводов на ровном месте и наличии неповрежденных участков головного мозга у тех, кто принимает решения в области национальной безопасности", - заявил журналист. Отметим, по информации издания "АНТИКОР" приближенные к Президенту Украины Владимиру Зеленскому люди, пользуясь его доверием и неограниченной поддержкой, уже договорились о возобновлении контроля за незаконными финансовыми потоками, цена которых – более $1 млрд долларов недопоступлений в бюджет от контрабандных схем. Процесс начался с назначения на руководящие посты в СБУ, ГПУ и таможне доверенных людей. Издание между прочих указывает на такие назначения: "Дмитрий Усов – куратор Главного следственного управления СБУ. Будучи приближенным лицом Павла Демчины, в 2016-2019 годах работал первым заместителем начальника ГУ СБУ в АР Крым. По имеющейся информации Усов, по заказу ФСБ РФ, в рамках уголовных производств на постоянной основе организовывал давление на представителей бизнеса – граждан Украины, активы которых находились на временно неподконтрольной территории АР Крым. Задача Усова в офисе – неформальное руководство Главным следственным управлением СБУ, открытие, контроль расследования, закрытие заказных уголовных производств. Андрей Трепилко - начальник экономической контрразведки СБУ. Бывший работник прокуратуры, последнее время работавший в бизнесе, неожиданно для всех был назначен на столь ключевой пост в СБУ. Однако сегодня Андрей Трепилко уже ждет своего назначения на еще более значимую должность – начальника Управления внутренней безопасности СБУ. Вместе с новоназначенным Первым заместителем начальника УВБ СБУ - Андреем Наумовым их задача будет состоять в прикрытии незаконной деятельности сотрудников СБУ , которые буду задействованы в работе Офиса." - Говорится в публикации. Все эти люди так или иначе связаны с предыдущей властью и уже опять при больших должностях. И что-то подсказывает, что в ближайшем времени будет опубликован список всех причастных к "атаке" на оппозицию внутри Украины. Экс-президент Украины Петр Порошенко не хотел мира и в эту же историю пытаются втянуть нынешнего главу страны Владимира Зеленского. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, видео с котором разместил у себя в Telegram журналист Владимир Соловьев. "Порошенко точно не хотел никакого мира, он был представителем партии войны, чем дольше эта война продолжалась бы, тем ему было лучше - тем дольше ему можно было находиться у власти. На что он и рассчитывал, по всей вероятности", - заявил Медведев. Он считает, что "в эту же историю пытаются втянуть Зеленского". "Все зависит от него. У него высокий уровень поддержки населения. Он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед народом. А то, что для нас украинский народ не чужой - все и так отлично знают", - отметил премьер РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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