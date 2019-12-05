 В Одессе нашли тело второго погибшего. Личность погибшей пока не установлена - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одессе нашли тело второго погибшего. Личность погибшей пока не установлена
05.12.2019 20:26

В Одессе нашли тело второго погибшего в трагедии на Троицкой.

В Одессе нашли тело второго погибшего. Личность погибшей пока не установлена

Сообщается, что это тело якобы взрослой женщины. Сейчас тело извлекли из под обломков. 

Как сообщили «Думской» в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. 

Личность погибшей пока не установлена.

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