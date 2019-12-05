В Одессе нашли тело второго погибшего в трагедии на Троицкой.

Сообщается, что это тело якобы взрослой женщины. Сейчас тело извлекли из под обломков.

Как сообщили «Думской» в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей пока не установлена.

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