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|В Одессе нашли тело второго погибшего. Личность погибшей пока не установлена
|05.12.2019 20:26
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В Одессе нашли тело второго погибшего в трагедии на Троицкой.
Сообщается, что это тело якобы взрослой женщины. Сейчас тело извлекли из под обломков.
Как сообщили
Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.
Личность погибшей пока не установлена.