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|"Человек посередине" - между Путиным и Трампом: журнал Time опубликовал обложку с Зеленским
|05.12.2019 20:44
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Журнал Time анонсировал выпуск, обложку которого украсит украинский президент.
Статья под названием The Man in the Middle, которое переводится как Человек посередине, опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
Фото: twitter.com
В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа.
Поэтому американскому лидеру грозит импичмент.
Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.
Также авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.