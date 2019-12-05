В Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Как оказалось, Лерос оскорбил матом во внутреннем чате нардепа Ирину Верещук и Бужанскому это не понравилось. Об этом рассказала сама Ирина Верещук.

Верещук рассказывает, как было дело. Лерос оскорбил ее во внутреннем чате.

Это не понравилось нескольким депутатам, которые пришли выяснять отношение к Леросу.

Наиболее эмоциональным был Бужанский.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook выдала свою версию:

"В свое время я дала прогноз, что первая сессионная драка состоится между слугами. Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской Солидарности", затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора. Дальше - хуже. По требованию "ЕС" спикер Разумков дал нам минуту по мотивам, мы хотели обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний", - написала она.

Об этом также сообщил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам.



По его словам, "на галерке, где они отсадили всю оппозицию, и там сидит "Европейская солидарность", вдруг началась "гражданская война" внутри "Слуги народа": один слуга начал драться с другим слугой - Бужанский и Лерос".

Как сказал Гончаренко, ему не известно, что между собой не поделили эти народные депутаты.

"Я не знаю деталей, но факт остается фактом, что такое произошло», - сказал он и добавил, что депутатам от «Европейской солидарности» пришлось разнимать дерущихся. На вопрос журналистов, почему представители «Европейской солидарности» разнимали этих двух депутатов, Гончаренко ответил: «Потому что мы за то, чтобы в Верховной Раде была работа, а не драки». «Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает, то, конечно, причины есть. Но пусть это делают как минимум не на наших местах: где-то впереди, ближе к Разумкову, там себе и дерутся", - заявил Гончаренко.







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