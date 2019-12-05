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|Принуждение к миру: "слуга" Бужанский зажал "слугу" Лероса за маты в сторону "слуги" Верещук
|05.12.2019 21:03
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В Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Как оказалось, Лерос оскорбил матом во внутреннем чате нардепа Ирину Верещук и Бужанскому это не понравилось. Об этом рассказала сама Ирина Верещук.
Верещук рассказывает, как было дело. Лерос оскорбил ее во внутреннем чате.
Это не понравилось нескольким депутатам, которые пришли выяснять отношение к Леросу.
Наиболее эмоциональным был Бужанский.
Народный депутат от "Европейской солидарности"
Об этом также сообщил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам.
Как сказал Гончаренко, ему не известно, что между собой не поделили эти народные депутаты.