Об этом сообщил представитель ГСЧС на мини-совещании с участием губернатора Одесской области Игоря Куцего непосредственно на месте пожара 5 декабря.



По его словам, работа будет идти круглосуточно. Принимающих в ней участие сотрудников ГСЧС разбили на группы: на четверых местных спасателей приходится по 1 специалисту по работе с завалами, командированному из Киева.

Как сообщает корреспондент ТАЙМЕРА с места событий, в настоящее время активно идут работы по расчистке завалов в центральной арке и на нижних этажах левого крыла. Остатки перекрытий, балок и тому подобного демонтируют и вывозят грузовиками. Их отправляют на специальную площадку, где они будут храниться в качестве вещественных доказательств.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим короткий привлёк к ликвидации последствий трагического пожара в центре Одессы экспертов государственной академии строительства и архитектуры.

Как сообщил сам губернатор, на месте ЧП в настоящее время работает отряд поисково–спасательной службы, занимающийся уборкой завалов.





«Они разбирают каменные глыбы у входа», — отметил короткий, уточнив, что, по данным специалистов из архитектурного вуза, пострадавшее здание–памятник на ул. Троицкой можно сохранить, хотя пока существует риск обрушения стен. «Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям… Мы собираем информацию о потребностях всех служб и пострадавших», — отчитался одесский губернатор.











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