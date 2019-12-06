Сводка Новостей
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|Зеленский встретился с избитыми студентами Евромайдана и получил от них кусочек Ленина
|06.12.2019 08:55
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Президент Украины Владимир Зеленский выполнил свое обещание и провел на Банковой встречу с бывшими студентами, которых избили на Евромайдане в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Открывая встречу гарант поблагодарил своих гостей за то, что они откликнулись на его предложение, и заверил, что для него это большая честь, как передает пресс-служба Офиса президента.
Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, следовательно их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать от участников встречи их видение развития Украины и узнать о сферах, в которых хотели бы сотрудничать.
Пршедшие на встречу рассказали Владимиру Зеленскому о том, как начинался Майдан и о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства.
Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас. Некоторые из присутствующих стали защитниками Украины и провели на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами.
В частности на встрече подчеркивалась необходимость разработки законодательства, которое дало бы больше возможностей ветеранам реализовать себя в органах власти, в других сферах жизнедеятельности страны после службы в зоне боевых действий.
Отдельно акцентировалось внимание на вопросе защиты активистов и тех, кто отстаивает права людей, общин, выступает в защиту экологии. Также прозвучало предложение расширить действие закона "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции".
Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.
Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем.
В завершение участники встречи подарили президенту часть одного из памятников Ленину, который был свергнут во времена Революции Достоинства.
Они также выразили слова поддержки главе государства накануне саммита в "Нормандском формате" в Париже 9 декабря и повязали на запястье главы государства ленту в национальных цветах - такую, как носили участники Евромайдана.
Присутствующие призвали президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе "под стволами автоматов" и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой сдачи государственных интересов. Они заверили, что и сейчас готовы встать на защиту Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил их за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины.