Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который прибыл в Киев. Об этом украинский политик сообщил на странице своего проекта Dubinsky.pro в Facebook .

По словам Дубинского, встреча состоялась по инициативе Джулиани.

Во время общения с личным адвокатом Трампа Дубинский поделился планами создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование незаконных действий ряда политиков и чиновников. В частности, планируется, что комиссия будет расследовать хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Петра Порошенко и Виктора Януковича, инвестирование украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины с при соучастии Валерии Гонтаревой, убыток бюджету от реструктуризации долгов при участии министра финансов Наталии Яресько. Также Дубинский проинформировал Джулиани об умышленной блокировке различными чиновниками, в том числе из международных финансовых структур, в частности, МВФ, создания указанной следственной комиссии.

Нардеп акцентировал внимание на необходимости взаимодействия с американскими правоохранительными органами в вопросах указанных расследований, с учетом того, что некоторые компании и люди могут находиться под юрисдикцией США.

"Принял приглашение на встречу от Руди Джулиани. Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов: хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича;



возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, оперирующий из США;



последующем инвестировании украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины при соучастии Гонтаревой;



и нанёсшей существенный убыток бюджету реструктуризации этих долгов при участии министра финансов Яресько. Пояснил, что в сферу моих интересов входит поиск доказательств выведения из Украины более 10 млрд долларов, которые могут быть возвращены в мою страну с помощью следственной комиссии парламента, а также при возможном участии в расследовании этих фактов органов юстиции США. Также во время встречи рассказал об умышленной блокировке заинтересованными лицами, в том числе отдельными должностными лицами международных финансовых структур, в частности, МВФ и высокопоставленными должностными лицами Украины создания следственной комиссии. Подчеркнул необходимость координации и взаимодействия в вопросах этого расследования с правоохранительными органами США в связи с тем, что имеются обоснованные подозрения в отношении некоторых юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией США", - написал нардеп.

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште (Венгрия) с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а в четверг прилетел в Киев для встречи с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Цель визита Джулиани в Венгрию и Украину - предоставить сторонникам Трампа новые материалы, чтобы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей и, в конечном итоге, судебный процесс в Сенате.

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