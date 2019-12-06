6 декабря в Украине отмечают День ВСУ. В этом году торжественные мероприятия приурочены к 28-летию Вооруженных сил Украины. Всех причастных поздравил президент Зеленский.

Дата праздника связана с принятием в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины", день ВСУ стали отмечать чуть позже - в 1993 году, когда Верховная Рада учредила соответствующий праздник.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня украинцы доверяют армии больше, чем другим органам или институциям.

Нынешний министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что планирует переориентировать армию на стандарты НАТО и пересмотреть резервы ВСУ, фактическая численность которых составляет 250 тысяч человек.

Начальник Генштаба ВСУ - генерал-лейтенант Руслан Хомчак в недавнем интервью назвал самое слабое место украинской армии - это плохое владение английским языком.

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