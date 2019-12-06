Игорь Лесев

Кто подорван на футболе, знает это чувство. Важный матч. Главный в этом году, да и не только в этом, потому что Такого матча не было уже много лет подряд. И ты топишь не просто так, а наконец-то за свою команду. За самую-самую, которая всегда небезразлична. Но вот беда. Твоя команда не «Барселона» и не сборная Бразилии. Твоя команда то еще косолапое говнецо, которое выигрывает изредка по понедельникам, да и то потому, что по понедельникам обычно в футбол не играют.

Вот у меня такое же чувство накануне встречи Зе в Париже. Вроде бы ждешь очевидных для здорового восприятия вещей. Мира. Возвращения. Понимания. Согласия. Расследования. Наказания. Прощения. Восстановления... И чтобы всем было комфортно. И чтобы не делить на чубатых и обрезанных. И чтобы не лезть со свечой в рот, выясняя форму языка.

И ведь что характерно. За это же самое топит большинство. Именно потому Зе стал президентом, а не та же ЮВТ. Юля, которая сейчас стала младшим половым партнером Порошенко, именно следовательно не стала весной президентом. Потому что она тоже армовир, только такой, чуть стыдливый. Который не по проезжей части марширует, а петляет по вечерним переулкам.

А всем остальным нужен мир без аннексий и контрибуций. Ну как Керенский нам завещал перед бегством в Штаты. Поэтому, когда нам маргиналы рассказывают о «красных линиях», это не об интересе большинства.

Не может быть «красных линий», когда возвращается твое. Только если это, действительно, твое. Если там чужие люди, а только «наши» земли, ну тогда тут другой разговор. Но в том то и дело, что другой разговор ведут +/- 25% озабоченных расовой чистотой. Другие живут в 21 веке.

Но при таких базовых раскладах, когда обывателю из Бердичева и Алчевска отдельно нечего делить, с политической элиткой у нас все не просто. Проблема в том, что она не наша. Уж слишком далека она от нас. И слишком компрадорская. У нее своя повестка, свои резоны и свои интересы. Нашего там – ничего.

Зеленский летит в Париж с порохоботской повесткой. С отпечатком ультиматума на заднице от политического маргинала, политику которого отвергло 73%. У Зе на бумажке только «красные линии». Где все нельзя и где везде зрада.

И где дома уже ждет майданчик Пети с соросятами и примкнувшей к ним Юле. Мелкие барыжники, которые еще вчера с треском пролазили в Раду, а сегодня подняли гриву. И их понять можно.

Ведь это их мутное болото, они в этой среде всегда дома. Разделяй и властвуй. И раскидывай флюиды ненависти и страха. Чисто Петина тема, где он органичен.

А тут еще и главнокомандующий – шут. Но зато на обложке The Times. Для тщеславия – самое то. И встреча с Пу тоже для тщеславия. И вообще вся эта пятилетка – высокооплачиваемый сериал «Карточный домик» с тобой в главной роли и гарантированным показом в прайм-тайме. Все так необычно и так по приколу.

И в общем-то, шутник и болтливый во главе государства – это тоже не так уж и плохо. По крайней мере, он не расист, как Порошенко.

Да, Зе постепенно учат, что украинцы не все правильные, что некоторые очень плохие, и что равенство между сограждан – это зло и те самые «красные линии». И Зе неплохой ученик. По крайней мере, уже додумался попросить часть своих сограждан свалить нах, если у них только русское и нет украинского. Наличие паспорта – это, оказывается, только для лохов. А он ведь не лох и ему почти 42 года.

Но все же, он не такой самодостаточно ипанутый, как Петя. Он не просыпается с мыслью, куда бы еще насрать людям. Ему помогают гадить, но инициативы все же не его.

А потому, что в Париже? В Париже пролетит фанера.

Не будет возвращения Донбасса и похоже на нашем веку так точно. Все эти эпитеты «временно оккупированные» оставьте для Кашмира, Северного Кипра и Нагорного Карабаха. Там тоже все временно и непременно оккупировано.

Возвращение Донбасса могло начаться только с Пети в клетке. Этого нет и уже точно не будет. Элитка сама выбрала, что для нее важнее и комфортнее.

Но зато в Париже могут добазариться до полного разведения войск. А это нормадосовский такой вариант Приднестровья-2. И как по мне, при всех базовых исходных данных, вариант вполне приемлемый.

Это тот случай, когда нет штатных учителей, а значит учит сама жизнь. «Поживем, увидим». А чтобы пожить и увидеть, нужно для начала перестать стрелять. Там гляди и торговать начнут.

А там и свободное передвижение. Простым людям делить ведь нечего. Простых не волнует памятник Ленину в Донецке.

А как там дальше будет, вероятно, будут решать наши дети.

Если им это будет актуально и интересно.