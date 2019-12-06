Второй погибшей в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась учитель. Об этом сообщает " Взгляд из Одессы ".

Сообщается, что 43-летняя Бортюк Анна Леонидовна преподавала курс высшей математики и информатики.

По словам свидетелей, она до последнего выводила студентов из горящего здания.

Тело педагога нашли в районе второго этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы, других тел не нашли, поиски продолжаются.

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 15:00 вчерашнего дня пожар локализовали.

В результате пожара погибла 16-летняя студентка, 29 человек пострадали, часть из них в тяжелом состоянии. Пропавшими числятся еще 12 человек, между которых директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.

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