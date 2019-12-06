Сводка Новостей
- "Слуги" всем составом оправляются в США изучать проблемы американского народа
- До последнего спасала детей из горящего здания - стало известно имя второй погибшей в результате пожара в Одессе
- Возвращение Донбасса могло начаться только с Пети в клетке
- Президент поздравил всех с Днём ВСУ и сказал "дякую"
- Дубинский встретился с Джулиани и объяснил ему, что ищет $10 миллиардов, украденных у Украины
|"Слуги" всем составом оправляются в США изучать проблемы американского народа
|06.12.2019 10:27
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Трускавец отменяется! Депутаты
В 2020 году народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word.