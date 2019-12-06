Трускавец отменяется! Депутаты едут учиться в США.

В 2020 году народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word.



На учебу нардепы предут в феврале и программа будет состоять из двух частей.

Во время первой депутаты будут жить в Вашингтоне — запланированы встречи с членами Конгресса, представителями комитетов Библиотеки Конгресса и сотрудниками аналитических центров, работающих с данным Библиотеки. Во время второй части нардепы будут жить в столице одного из штатов, где их расселят в семьях, чтобы они могли «полностью окунуться в жизнь в Америке».

В «Слуге народа» прогнозируют, что в США полетят более 300 парламентариев. Якобы расходы, в частности на перелет и проживание, берет на себя американская сторона.

Недельные курсы для 300 членов «Слуги народа», тогда еще будущих депутатов Верховной Рады, проходили в августе этого года в Трускавце, в одном из самых дорогих отелей Rixos Prykarpattya. Партия потратила на них 11,2 млн грн.