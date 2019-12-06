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|Украина продаст ПриватБанк
|06.12.2019 11:23
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Национализированный Приватбанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью для
На вопрос журналиста о вероятном слиянии Приватбанк и Ощадбанка, Маркарова ответила, что "планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем".
Так, Приватбанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.
Национализированный ПриватБанк может быть приватизирован американским бизнесменом Джорджом Соросом.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
Если в США начнется расследование против Байдена и компании Burisma, будет активизирован механизм расследований в отношении только окружения Игоря Коломойского, включая главу ОП Андрея Богдана.
Также есть сведения, согласно которым ПриватБанк хочет приобрести американский миллиардер Джордж Сорос и его бизнес-партнер Томаш Фиала.