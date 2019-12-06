Национализированный Приватбанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью для Корреспондента .

"Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования Приватбанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики", - рассказала министр.

На вопрос журналиста о вероятном слиянии Приватбанк и Ощадбанка, Маркарова ответила, что "планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем".

Так, Приватбанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.

"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. Приватбанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - рассказала Маркарова.

Национализированный ПриватБанк может быть приватизирован американским бизнесменом Джорджом Соросом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

Как утверждает источник, резкое изменение риторики Зеленского по поводу возможного возвращения ПриватБанка структурам Коломойского связано с тем, что рассмотрение дела в Канцелярском суде штата Делавер по иску национализированного ПриватБанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова может привести к проверке всех финансовых операций, после чего под подозрение могут попасть соратники Зеленского и сам глава государства. "Окружение президента Зеленского и его самого могут связать с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США", - отмечается в сообщении.

Если в США начнется расследование против Байдена и компании Burisma, будет активизирован механизм расследований в отношении только окружения Игоря Коломойского, включая главу ОП Андрея Богдана.

Также есть сведения, согласно которым ПриватБанк хочет приобрести американский миллиардер Джордж Сорос и его бизнес-партнер Томаш Фиала.

"Есть достоверная информация о том, что Томаш Фиала и его партнёр по бизнесу Джордж Сорос планируют выкупить крупнейший банк в Украине – ПриватБанк", - подчеркивается в сообщении.

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