Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал инструкцию , как каждый украинец может получить положенный ему по Конституции надел земли.

Действующая украинская власть во главе с президентом Зеленским готова выполнить волю своих западных спонсоров и фактических хозяев: организовать продажу последнего национального богатства – плодородной земли, неприкосновенность и ценность которой умышленно отмечена в фундаментальных документах, лежащих в основе создания и существования Украинского государства.

Статья 14 Конституции Украины гласит, что земля является ОСНОВНЫМ национальным богатством, которое находится под особой охраной государства. А статья 13 Конституции ставит землю на первое место ‒ в один ряд с недрами, воздухом, водными и другими природными ресурсами.

Декларацией о государственном суверенитете Украины, которая лежит в основе Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренного 1 декабря 1991 года референдумом, закреплено, что земля является собственностью Украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан.

Согласно части 4 статьи 116 Земельного кодекса Украины граждане Украины вправе один раз получить безвозмездно в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения в пределах вышеприведенных соответствующих норм.

Однако запланированное властью открытие рынка сельскохозяйственных земель в ближайшее время может сделать невозможной реализацию вашего права на бесплатное получение земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности.

Уважаемые граждане Украины! Немедленно воспользуйтесь своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка.

Статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает законодательную норму, согласно которой граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких размерах:

1) для ведения фермерского хозяйства ‒ в размере земельной доли (пая) (в Украине средний размер пая ‒ 4 гектара);

2) для ведения личного крестьянского хозяйства ‒ не более 2,0 гектара;

3) для ведения садоводства ‒ не более 0,12 гектара;

4) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах ‒ не более 0,25 гектара, в поселках ‒ не более 0,15 гектара, в городах ‒ не более 0,10 гектара;

5) для индивидуального дачного строительства ‒ не более 0,10 гектара;

6) для строительства индивидуальных гаражей ‒ не более 0,01 гектара.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

Для бесплатной приватизации земельного участка необходимо сделать следующие шаги:

Получить информацию о наличии свободных земельных участков. Официальный путь ‒ отправить требование о предоставлении публичной информации в местное управление по вопросам градостроительства и архитектуры и/или локальный территориальный орган Госгеокадастра Украины.

Или ознакомиться с генеральным планом населенного пункта, воспользоваться Публичной кадастровой картой Украины.

Обратите внимание, что в структуре районных государственных администраций функционируют отделы градостроительства и архитектуры. В структуре городских советов (городов областного значения) функционируют управления градостроительства и архитектуры, в структуре городских советов (районные центры) функционируют отделы градостроительства и архитектуры. В структуре главных управлений Госгеокадастра в областях функционируют горрайонные управления, которые охватывают города и районы. Граждане, проживающие в сельской местности, могут обратиться в отделы градостроительства и архитектуры, созданные в структуре районных государственных администраций или горрайонных управлений Госгеокадастра. В отдельных сельских советах (сельских общинах) есть штатная должность землеустроителя, который владеет информацией о свободных землях государственной и коммунальной собственности.

Подать заявление в орган местного самоуправления (сельского, поселкового или городского совета) или орган исполнительной власти (территориальное управление Госгеокадастра Украины) для получения разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка при наличии свободных земель на желаемой территории. Если таких земель нет, то обратиться в другой сельский, поселковый или городской совет, где такие земли есть.

Украинцы! Если вы не получите вашу землю по закону сейчас, то такая возможность может уже не представиться.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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