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|Рябошапка взял на контроль уголовное дело против сотрудников СБУ за вмешательство в деятельность ОПЗЖ
|06.12.2019 14:10
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Генпрокурор взял на контроль уголовное дело против сотрудников СБУ за преследование депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа -За жизнь". Об этом заявил нардеп Ренат Кузьмин.
Напомним, некоторое время назад журналист Андрей Павловский опубликовал служебную записку СБУ о том, что Службе безопасности Украины из Офиса президента дали поручение установить слежку за главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Василием Нимченко, Тарасом Козаком, Олегом Волошиным и рядом других нардепов от этой политсилы.
В записке идет речь о том, что департамент "К" СБУ должен проверить все финансовые операции нардепов от этой политсилы, депозиты, банковские счета и другую финансовую информацию.
Кроме того, силовики должны установить слежку за Медведчуком, его женой Оксаной Марченко, а также рядом других нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на предмет выявления "связей, способа жизни, места проживания, официальных и неофициальных контактов".
Однако согласно законодательству негласные следственные действия относительно нардепов законны только после лишения их неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде. Поэтому в записке идет речь о незаконных следственных действиях касательно оппозиционных народных депутатов.
Также народные депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в ГБР и ГПУ с требованием расследовать незаконные действия спецслужб.
Народный депутат заявил, что если до понедельника Государственное бюро расследований откажет в открытии уголовного производства, то политсила обратится в суд и так обяжет соответствующие правоохранительные органы расследовать это дело.