Иерархи УПЦ констатируют существенное углубление разделения в Православии в следствии претензий Константинополя на первенство власти в православном мире и попранием принципа соборности.

6 декабря 2019 года Священный Синод Украинской Православной Церкви опубликовал заявление из восьми пунктов, направленное на предотвращение раскола в мировом православии и обострения религиозного конфликта, спровоцированного константинопольским патриархом.

Ниже приводим полный текст заявления:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Священного Синода Украинской Православной Церкви

от 6 декабря 2019 года

Священный Синод Украинской Православной Церкви , обсудив последние события в сфере межправославных отношений, заявляет:

1. Вынуждены констатировать, что в результате антиканонических действий Константинопольского Патриархата в Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей раскольнической «Православной Церкви Украины», ситуация в мировом Православии значительно ухудшилась, и разделение между Поместными Православными Церквами углубилось не только на административном, но и на духовном уровне — то есть на уровне общения в Таинствах.

2. Стало очевидным, что этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатами, но касается только мирового Православия — всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой. Эта проблема имеет не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как «первого без равных» в мировом Православии, которого никогда не знала Православная Церковь, и действительно является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Церкви Христовой в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать к сослужению лиц, не имеющих священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией.

3. Учитывая это, прекращение Украинской Православной Церковью евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и с Церквями и иерархами, которые признали раскольников, является не злоупотреблением Евхаристией или тем более шантажом Евхаристией, как некоторые иногда говорит, а наоборот является защитой Евхаристии и сохранением канонической и духовной чистоты и непорочности Церкви. Ведь Господь наш Иисус Христос, по слову святого апостола Павла, «возлюбил Церковь и предал Себя за нее …чтобы представить ее Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5: 25-27).

4. Именно по этим причинам ложными и манипуляционными являются обвинения в адрес Украинской Православной Церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с не раскаявшимся раскольниками. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства. Иначе, если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви. Кроме того, такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом. В результате создается новая «церковь», основанная людьми, вместо той, которую основал Господь наш Иисус Христос, приобретя ее Себе Кровию Своею (см. Деян. 20:28).

5. Один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. В связи с этим, принятие некоторыми Поместными Церквами в общение лиц, совершивших раскол в других Поместных Церквях, не принесли за это покаяние и не имеют действительного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос о том, не является ли дальнейшее бытие в евхаристическом общении с раскольниками соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?

6. Считаем, что единственным способом выхода из этого кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение только комплекса этих проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, другого выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. Поэтому приветствуем инициативу Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного собрания в Иордании. В тяжелые времена истории нашей Церкви уже был случай помощи Иерусалимского Патриархата, когда в 1620 году Патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве возобновил православную иерархию на замену ушедших в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти. Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к Всеправославному совещанию от Предстоятелей и иерархов других Поместных Православных Церквей, которые начали все чаще и сильнее звучать в течение последнего времени.

7. Констатируем, что к сожалению, в жизнь мирового Православия начали грубо вмешиваться геополитические и политические факторы. В результате отдельные Поместные Церкви начали принимать свои церковные решения под влиянием этих факторов вопреки церковным канонам и многовековой традиции Церкви. Мы понимаем, что каждая Поместная Церковь совершает свое служение в рамках того или иного государства, а иногда и нескольких или многих государств. Часто тот или иной православный народ исторически очень тесно связан как с собственным государством, так и со своей Поместной Церковью. Однако, по нашему глубокому убеждению, каждая Поместная Церковь в своем служении Богу должна быть выше чем национальные, государственные или политические границы и интересы и не поддаваться внешнему давлению, помня, что Царство Божие, которое мы проповедуем, есть не от мира сего (см. Ин. 18:36). Если каждая Поместная Церковь будет ассоциировать себя исключительно с интересами собственного государства, то мировое Православие не сможет быть единым, ведь бывает, что государства конфликтуют или воюют между собой, но Церковь должна сохранять единство и примирять людей, а не становиться стороной или средством противостояния. Выражаем надежду, что Святая Православная Церковь с помощью Божией найдет силы преодолеть эти вызовы и сохранить свое единство, поднявшись выше национальных и государственных границ и интересов, ведь во Христе нет «ни эллина, ни иудея …варвара, скифа, …но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).

8. Обращаемся к архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам нашей Украинской Православной Церкви. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Не без промысла Божия так случилось, что именно по Украине и по нашей Церкви в рамках мирового Православия сегодня пролегает грань между Церковью и расколом. В этой ситуации мы должны сохранить чистоту канонического устройства и учения Церкви. Нас пугают самоизоляцией. Но когда мы живем в истинной вере, то самоизоляции не может быть, как говорил об этом светлой памяти Митрополит Киевский и всея Украины Владимир: «Со Христом не бывает самоизоляции». Фактически, сегодня наша Украинская Православная Церковь, переживая различные испытания, отстаивает единство только мирового Православия. Не бойтесь! Вы находитесь в истинной Церкви! Любите Церковь, берегите Церковь и себя в Ней, потому что через Нее Господь нас спасает. А все остальное оставьте на волю Божию. Помните, что не люди управляют Церковью, а Сам Господь. Будем же молиться, чтобы Господь Духом Своим Святым исправил все ошибки человеческие, очистил нас от всякой скверны и спас души наши!

Напомним, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода от 6 декабря 2019 года (Журналы №28, №29), в воскресенье, 8 декабря, в поддержку миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе, во всех храмах епархии УПЦ будут возносить за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступлению мира на востоке Украины. Также после богослужения будет произнесен текст Заявления Священного Синода Украинской Православной Церкви.

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