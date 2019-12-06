Андрей Золотарев высказал мнение, что озвученная NYT причина визита Рудольфа Джулиани в Киев, лишь информационное прикрытие для предвыборной игры Трампа.

Политолог убежден, что личный адвокат американского президента не стал бы лететь через океан только ради «съемки кино». Свою точку зрения Золотарев подробно излагает в Facebook :

«Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, прилетал в Киев. По данным NYT, „Руди“ приехал для подготовки документальных программ по делу об импичменте американского президента.

Однако, главная цель визита одного из ближайших соратников Трампа — гораздо интереснее, чем просто съемки документального сериала. Вряд ли, Джулиани решил перелететь океан только ради съемок кино. Кино по всей видимости служит прикрытием другой, более важной истории.

Зачем все-таки прилетел Джулиани? Первой, о которой написали СМИ, была встреча Джулиани с нардепом Деркачем.

Тем самым Деркачем, который инициировал уголовное дело о вмешательстве в выборы Президента США. А также пару месяцев назад вышел с фактами по Бурисме и Байденами, сливом переписки сотрудников НАБУ и посольства США. Именно от Деркача стало известно о:

• подконтрольности НАБУ посольским;

• вмешательстве украинских чиновников и правоохранительных органов в выборы Президента США;

• новых фактах скандальной истории с Бурисмой и Байденами.

Почему у Деркача на руках оказалось больше информации, чем у правоохранителей — вопрос второго порядка?

Главный же вопрос: за чем личный адвокат Трампа прилетел к Деркачу? Да еще в какое время — во время процесса импичмента Трампу.

Судя по опубликованной Деркачем информации по международной коррупции а также вмешательстве в выборы в США (а нам показали, уверен, лишь вершину айсберга), он владеет банковскими выписками, материалами уголовных производств, почтовыми переписками и другой информацией, которая может стать спасательным кругом для Трампа сейчас и политической гильотиной для Байдена на выборах-2020.

Вот за чем приехал Джулиани. Вот почему первым делом встретился с Деркачем.

Учитывая особое место Украины в этом резонансном процессе, можно уверенно сказать — в ближайшее время нас могут ждать новые сенсации, которые кардинальным образом повлияют на мировую политику» — рзюмирует Золотарев.