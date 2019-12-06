Израиль подал протест в связи с решением Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров националистического движения. Об этом на своей странице в соцсети написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «Официальный протест посла Государства Израиль Джоеля Лиона в связи с решением Верховной Рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов: «Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами. В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают». cvjbvknkblgjhnmnnbbbbhbjvb999.png Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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