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|Посольство Израиля выражает протест в связи с решением Рады отмечать юбилеи пособников холокоста
|06.12.2019 18:29
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Израиль подал протест в связи с решением Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров националистического движения.
Об этом на своей странице в соцсети написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Официальный протест посла Государства Израиль Джоеля Лиона в связи с решением Верховной Рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов:
«Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами.
В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают».